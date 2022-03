Vol d'AirAsia : L'avion est monté à une vitesse anormale

Le ministre indonésien des Transports a révélé mardi que l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer était monté à une vitesse excessive et avait ensuite «décroché» avant de tomber.

Au cours du vol QZ8501 effectuant la liaison entre la ville indonésienne de Surabaya et Singapour, le pilote avait demandé à prendre de l'altitude pour éviter des nuages très menaçants, mais n'avait pas obtenu immédiatement satisfaction en raison de l'important trafic sur ce couloir très fréquenté. L'avion s'est abîmé en mer peu après. Des plongeurs ont repêché jusqu'ici 53 corps et les deux enregistreurs de vol (boîtes noires), l'un enregistrant les conversations entre les pilotes et avec le contrôle aérien (enregistreur phonique), l'autre les paramètres de l'avion (vitesse, altitude, régime des moteurs, etc.).