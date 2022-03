L'avion militaire d'Airbus fait plonger EADS

Le groupe européen d'aéronautique affiche une perte nette de 446 millions d'euros en 2007.

La faute à l'A400M.

Pour expliquer ces mauvais résultats, EADS met en avant les retards dans le programme du gros porteur militaire d'Airbus. Son premier vol a été retardé de plus de six mois, à cause de problèmes sur les moteurs, et des rumeurs d'un nouveau report qui circulent. Louis Gallois a assuré que ce premier vol aurait bien lieu «cet été». Il a tout de même reconnu la persistance de «risques» sur le programme. Et pour 2008, EADS prévoit d’augmenter son résultat d’exploitation à 1,8 milliard d’euros, contre 52 millions d’euros en 2007.