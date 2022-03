Paraguay : L'avion qui transportait Miley Cyrus frappé par la foudre

L’avion dans lequel se trouvait la chanteuse pour se rendre à Asunción a été contraint à un atterrissage d’urgence.

«Notre avion frappé par la foudre n’est certainement pas mon moment préféré de la journée, je suis heureux d’être en sécurité», a écrit sur Instagram le musicien Aaron Encinas, passager du vol. Aussi à bord, Brandi Cyrus a confié dans une story: «Nous avons failli mourir». Quant à sa sœur Miley, elle a rassuré ses fans et ses proches sur les réseaux sociaux. «À tous ceux qui se sont inquiétés après avoir entendu parler de mon vol. Notre avion a été pris dans une tempête majeure et inattendue. Il a été frappé par des éclairs. Tout le monde est sain et sauf après un atterrissage d’urgence», a communiqué l’Américaine de 29 ans. Le prochain concert de l’artiste est prévu au festival Lollapalooza à São Paulo au Brésil, le 26 mars 2022.