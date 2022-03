Espoir de l'aviation : L'avion solaire réussit son tout premier bond

Solar Impulse a décollé jeudi de l'aérodrome militaire de Dübendorf, près de Zurich, pour un premier "bond" d'une centaine de mètres, grâce à des batteries.

L'appareil, de l'envergure d'un Airbus A340 (63,40 mètres) mais seulement le poids d'une voiture (1 600 kg) a fait "un vol de 400 mètres sur une hauteur d'un mètre", ont précisé les responsables du projet, Bertrand Piccard et André Borschberg. S'il s'agit d'un premier "saut de puce", "il était très important de voir s'il s'élevait et de quelle manière on pouvait le maintenir stable", ont-ils précisé.