Campagne espagnole anti-avortement – L'avis de décès de foetus crée la polémique

Campagne espagnole anti-avortement : L'avis de décès de fœtus crée la polémique

Un encart à la mémoire des fœtus avortés en 2009 a été publié lundi dans plusieurs quotidiens espagnols, alors que le gouvernement est sur le point de libéraliser l'interruption volontaire de grossesse.

L'encart a été publié lundi dans les pages des quotidiens de droite ABC, El Mundo et La Razon. Le quotidien El Pais a refusé de le publier dans ses colonnes, mais en a fait un article sur son site Internet.

"Petits garçons et petites filles victimes de l'avortement, victimes innocentes, décédés en Espagne pendant l'année 2009, reposez en paix", peut-on lire dans ces encarts identiques à ceux annonçant la mort d'une personne, vus dans les quotidiens madrilènes de droite ABC, El Mundo et La Razon.

L'avis demande aussi "des oraisons, des messes, des sacrifices et des actes de charité pour le repos éternel de leurs âmes et pour la conversion et le salut de ceux qui, directement ou indirectement, activement ou passivement, ont causé ces morts".

Ce lundi est le jour de la fête catholique des Innocents.