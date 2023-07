Violences à la frontière: L'avocat du jeune blessé à Mont-Saint-Martin va porter plainte

Me Yassine Bouzrou, avocat de Nahel, mais aussi du jeune Aimène Bahouh, a indiqué mercredi qu'il allait déposer plainte «dans les 48 heures» pour «tentative d'homicide volontaire» et demander l'ouverture d'une information judiciaire, après la blessure subie vendredi par son client, gravement touché à la tête par un projectile de la police.

Toujours dans un état grave

Sur des images authentifiées que s'est procurées L'essentiel, on pouvait voir le projectile, un petit sachet en tissu rempli de ce qui pourrait être des billes de plomb ou d'acier, ainsi que la casquette et des vêtements ensanglantés de la victime. «D'après mes informations, il ne participait pas aux émeutes et n'a commis aucun refus d'obtempérer», a souligné son avocat Me Bouzrou, qui est également l'avocat de Nahel.