L'avocat Hervé Temime, défense de Flavio Becca, est décédé

L'avocat pénaliste français Hervé Temime est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé lundi le ministre français de la Justice Éric Dupond-Moretti. «Le barreau est orphelin. Hevé Temime vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches», a écrit le garde des Sceaux sur Twitter.

Récemment, il avait représenté l'entrepreneur luxembourgeois Flavio Becca dans l'affaire des montres de luxe, pour laquelle l'homme d'affaires avait été condamné en appel à un an de prison avec sursis et à une amende de 250 000 euros pour blanchiment d’argent et détournement de fonds d’entreprise, l'été dernier. L'an passé, Hervé Temime avait ouvert un cabinet au Luxembourg. Son décès à suscité de nombreux hommages en France.