Etude américaine – L'e-cigarette 5 à 15 fois plus nocive que le tabac?

Étude américaine : L'e-cigarette 5 à 15 fois plus nocive que le tabac?

Chauffée au maximum et aspirée profondément, la vapeur contenant de la nicotine dans les cigarettes électroniques peut former une substance qui les rend 5 à 15 fois plus cancérigènes que le tabac.

La vapeur contenant de la nicotine dans les e-cigarettes peut former une substance plus cancérigène que le tabac. AFP

«Nous avons constaté que du formaldéhyde peut se former durant le processus de vaporisation des cigarettes électroniques», écrivent ces chercheurs de l'Université d’État de Portland (Oregon, nord-ouest) dans une lettre parue dans la dernière édition du New England Journal of Medicine (NEJM). Ils ont utilisé une machine à «inhaler» de la vapeur de cigarettes électroniques à faible et haut voltage pour déterminer comment le formaldéhyde, un cancérigène connu, se forme à partir du liquide composé de nicotine, d'agents chimiques aromatisant, de propylène-glycol et de glycérine. Ils n'ont constaté aucune formation de formaldéhyde quand la machine, fonctionnant à faible voltage (3,3 volts), chauffait normalement le liquide qu'on trouve dans le réservoir des cigarettes électroniques. Ces cigarettes sont dotées d'une résistance alimentée par une pile électrique.

Mais quand le liquide était beaucoup plus chauffé (avec 5 volts), le taux de formaldéhyde qui se formait alors était largement plus élevé que ceux trouvés avec la combustion des cigarettes conventionnelles. Ainsi un consommateur de cigarettes électroniques qui inhale chaque jour l'équivalent de trois millilitres de ce liquide vaporisé chauffé au maximum, absorbe quelque 14 milligrammes de formaldéhyde. En comparaison, une personne qui fume un paquet de cigarettes papier par jour absorbe environ trois milligrammes de ce cancérigène. Sur le long terme, l'inhalation de 14 milligrammes ( ou - trois mg près) de cette substance nocive chaque jour pourrait multiplier par 5 à 15 fois le risque de cancer, selon de précédentes études.

Mais estime Peter Hajek, directeur de la division sur le tabagisme à la faculté de médecine et de dentisterie de Londres, cette recherche ne reflète pas la réalité. «Quand les fumeurs de cigarettes électroniques surchauffent le liquide cela produit un goût âcre désagréable ce qu'ils évitent de faire», explique-t-il dans un communiqué. L'expert, qui n'a pas participé à cette étude, estime toutefois que si la vapeur de cigarette électronique n'est pas aussi sûre que l'air pur des montagnes, elle est toutefois bien moins nocive que la cigarette conventionnelle.