Au Kenya : L'e-sport pour échapper aux griffes de la rue

Des jeunes Kényans tentent de se sortir de la pauvreté grâce à l'e-sport.

Brian Diang’a n’avait jamais imaginé que sa passion d’enfance puisse devenir une carrière: ce gamer a trouvé refuge dans les jeux vidéo et l’e-sport pour fuir un univers familial difficile dans le plus grand bidonville d’Afrique, à Nairobi.«Le jeu était ma seule échappatoire», explique le joueur de 28 ans, en racontant son enfance embourbée dans la pauvreté et la violence. «Mon père est devenu alcoolique, il rentrait à la maison abruti par l’alcool et battait ma mère. Ma maison est devenue un endroit où je ne voulais pas me trouver», raconte-t-il.