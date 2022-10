Economies d'énergie au Luxembourg: L'eau de la Coque sera un peu plus fraîche

Ainsi, le bassin olympique et le bassin d'entraînement ne sont plus chauffés qu'à 26°C (contre 27°C habituellement), le bassin d'initiation à 27°C et le bassin de plongeon à 25°C. La pataugeoire perd elle deux degrés, à 30°C. Dans le centre de détente, le bassin chaud intérieur passe à 33°C (au lieu de 36°C) et le bassin chaud extérieur de 35°C à... 12°C!