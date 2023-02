Température en baisse : L'eau des piscines était-elle trop froide pour les enfants?

LUXEMBOURG - Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la température de l'eau des piscines scolaires était tout à fait convenable.

Il n'y a pas de consigne ministérielle concernant la température des piscines scolaires. Pexels

Non, l'eau des piscines n'est pas «glacée», comme le laissent entendre les députés ADR Fed Keup et Jeff Engelen, a rétorqué le ministre DP de l'Éducation nationale dans une réponse parlementaire. Claude Meisch a indiqué qu'il n'existait aucune consigne en la matière et que chaque lycée, chaque commune décidaient de leur propre chef de l'effort à fournir pour faire des économies d'énergie.

Il cite toutefois une circulaire ministérielle française qui indique que la «sensation de confort thermique pour les participants aux activités pédagogiques» correspond[ait] généralement à une température de l'eau de 27°C et une température de l'air de 24 à 27°C». Le ministre a publié un tableau récapitulatif et a conclu que les températures «respect[aient]cette recommandation».

Seules les piscine de l'Atert-Lycée à Redange (26,5°C), du Geesseknäppchen (26,3°C) et du Lycée technique du Centre (26,7°C) sont un peu plus froides. C'est le Lycée Edward-Steichen de Clervaux qui a fait le plus gros effort (-2°C), affichant désormais une température de l'eau de 28°C.

À La Coque, établissement public, c'est l'État qui a décidé de baisser de 1 à 2°C la température de ses bassins. Le bassin olympique et le bassin d'entraînement sont désormais chauffés à 26°C (contre 27 et 26,5°C) et le bassin d'initiation à 27°C (contre 28°C). «C'est pas chaud chaud mais ça va, une fois qu'on bouge on n'a plus froid», confie un nageur régulier.

Les députés ADR prétendaient que de nombreux parents se plaignaient que leurs enfants «tremblaient» dans les bassins et «tombaient malades». Contactée par L'essentiel, la Fédération des associations de parents d'élèves du Luxembourg (FAPEL) a indiqué n'avoir reçu aucune plainte pour le moment.

