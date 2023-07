Camping près de Thionville: «L'eau était trouble, il y avait de la mousse partout»

Les vacances de cette famille du Nord de la France ont un goût amer. Charlotte et son compagnon Adrien avaient réservé une semaine au camping de Volstroff (près de Thionville) pour eux et leurs six enfants. «Nous sommes arrivés le samedi 22 juillet et directement, les enfants ont voulu profiter de la piscine. J'ai tout de suite remarqué que l'eau était vachement trouble, il y avait de la mousse partout, c'était vert en dessous du toboggan de la pateaugoire».

«Nous sommes allés à l'accueil pour le signaler, en réponse: “effectivement, ce n'est pas très beau“, sans plus de détails», ajoute la mère de famille. Les jours qui suivent, la famille continue de profiter des installations du camping mosellan, quand le mercredi 26 arrive. «On est arrivés devant la piscine, qui était fermée». Le directeur aurait justifé la fermeture par un «problème de chlore et d'acidité, en nous indiquant que l'Agence régionale de santé (ARS) était passée le matin même», assure la Française.

Plusieurs personnes malades

Problème, plusieurs personnes ont été malades en raison d'une bactérie dans l'eau. «J'ai cinq enfants sur six qui ont des maux de ventre, précise Charlotte, et mon mari commence aussi à l'être. Je suis la seule encore en forme, étant donné que j'y ai mis que mes pieds». Les vacanciers ont tenté de faire entendre leurs voix, comme plusieurs autres, pour avoir un remboursement de leur semaine. «On ne part qu'une fois par an, on se prive toute l'année pour cette semaine de vacances… Les enfants étaient tout contents de partir. Quand on leur a dit qu'on repartait le jeudi, ils étaient déçus.»