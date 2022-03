Nouveauté : L'eau potable est gratuite à Luxembourg-Ville

LUXEMBOURG - Dégainez vos bouteilles en plastique, désormais lorsque vous êtes dans la capitale plus besoin d'acheter de l'eau pour pouvoir en boire. Une fontaine d'eau potable a été installée.

Voilà une nouveauté qui va faire plaisir à ceux qui en ont marre de devoir acheter de l'eau quand ils ont soif et qu'ils se baladent à Luxembourg-Ville. Fin juillet, la capitale a mis en place la première fontaine d’eau potable au cœur de la zone piétonne, à savoir dans la Grand-Rue, à hauteur de la fontaine du «Roude Pëtz». Selon Nico Pundel, chef du service des eaux de la capitale, il n'existe pas d'autre fontaine de ce type dans le pays. C'est donc une première à Luxembourg et au Luxembourg.

La fontaine, appelé «O claire» a été conçue par Cécile Planchais. À l'origine, cette sculptrice et designer spécialisée en urbanisme et paysage, a développé ces fontaines pour la Ville de Paris , qui en avait installé 200 en 2010. «L’eau à boire jaillit dès que l’on effleure une cellule située sur la base de l’anneau et s’arrête automatiquement», avait-elle alors expliqué.

À noter que la capitale grand-ducale compte se doter «dans les prochaines années» de 15 autres fontaines de ce type. Le but: «inciter le grand public à boire l’eau du robinet dont la consommation est plus écologique et moins chère que celle de l’eau en bouteille». Il ne reste plus que l'eau soit également gratuite dans les restaurants...