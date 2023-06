L'échappée belge sur les plages de Coxyde

Coxyde est le seul endroit au monde où l'on peut observer des pêcheurs de crevettes à cheval.

Vous ne supportez pas les plages pleines d'une foule bigarée et de parasols? Alors prenez de la hauteur à Coxyde!

OK c'est pas l'Himalaya. Mais à 33 mètres «d'altitude», vous pourrez vous balader sur la Hoge Blekker, la dune la plus élevée de toute la Belgique!

Après cette «ascension», pour recharger ses batteries, rendez-vous sur la plage. Une petite brise estampillée mer du Nord, des chaises longues cosy et des «beach bars» vous y attendent pour un savoureux moment de détente. L'ébullition artistique réputée de la ville pourrait néanmoins vite vous redonner la bougeotte pour une petite escapade culturelle.

Les crevettes, stars de la région

Sans difficultés, vous pourrez d'ailleurs vite croiser les stars de la région... les crevettes et leurs pêcheurs à cheval. C'est d'ailleurs une tradition unique au monde et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco! Tout le monde peut y assister, mais vous devrez vous lever à 7 h, parce qu’il faut que la marée soit basse. Les pêcheurs accrochent les filets aux chevaux puis se baladent pendant 20 minutes avant de revenir et de regarder ce qu’ils ont récolté. Et comme les crevettes coûtent une fortune, quand ils récoltent quelques kilos, c’est que la pêche a été bonne.

La pêche vous ennuie? Pour vous, vacances riment plutôt avec sport et adrénaline? Pas de souci, «Koksijde» dispose également de la plus impressionnante zone nautique de toute la côte belge, avec 2,5 kilomètres dédiés à la planche à voile, au kitesurf, à de la voile, au paddle, au surf, au kayak, au canoë ou encore, pour les plus casse-cou, au wingsurf.

Cabines hautes en couleur

Ces œuvres font appel à différentes techniques, de la peinture à l’huile aux dessins numériques.

Comme chaque année depuis maintenant quinze ans, les cabines de plage qui bordent la digue de Sint-Idesbald se parent de souvenirs colorés dès le printemps. Elles servent de toiles à «Cabin Art», exposition à ciel ouvert unique en son genre.

Des artistes locaux mais aussi internationaux y réalisent des œuvres avec les techniques de leur choix, mais selon un thème précis. Cette fois, les artistes doivent s'inspirer de la «la vie dans les dunes» pour customiser les cabines. L'exposition a débuté le 20 mai et durera jusqu'au 10 septembre.

Ressentir le souffle du vent

Avec plus de 700 hectares de réserves naturelles, Coxyde vous offrira un bon bol d'air frais. Dans les Noordduinen par exemple, un complexe de dunes, vous pourrez même entendre les doux chants des rossignols prognés.

À pied, à cheval ou à vélo, vous tomberez aussi sur le moulin de l’Abbaye du Sud, datant de 1773. Aujourd’hui, c’est l’un des derniers moulins actifs en Belgique, il livre même encore deux boulangeries. Mais ce qui le finance, ce sont les visites. Les escaliers du moulin sont raides, mais la vue splendide.

Au SollCress, un air de famille

Une piscine pour se détendre.



À la recherche d'un hébergement à quelques centaines de mètres de la plage, à des prix abordables et à l'esprit familial? Le SollCress (www.sollcress.be) est fait pour vous. L'hôtel a été fondé en 1969 et c'est toujours la même famille qui le gère! Dans cet établissement trois étoiles, vous pourrez louer des chambres de toutes tailles, mais aussi des villas entières, puisque l'établissement trois étoiles dispose de plusieurs maisons, avec terrasses et balcons sur le site. Sur place, le restaurant vous offrira une cuisine fraîche et traditionnelle. L’hôtel propose de nombreux autres services, dont un spa, une piscine couverte, le parking gratuit, une belle terrasse extérieure pour l'apéro ou encore une boutique de souvenirs.

Le tout juste en face de la ligne de tram et à proximité des meilleures attractions de la ville et des restaurants les plus réputés de la ville, comme le Mozart ou encore le Resto Real.

Se laisser prendre aux jeux

Drôle de vélos: Que serait un week-end en famille sur la côte belge sans un tour en cuistax, en tandem ou en go-cart, ces bicyclettes pour le moins insolites que l'ont trouve un peu partout le long de la digue piétonne. Chez le loueur Calimero, ces drôles de vélos rivalisent de formes et de tailles insolites. Il y en aura pour tout le monde. Et ils peuvent même être réservés à l'avance.





En balade... avec son alpaga! Ils sont cools et en plus, contrairement à leur cousin le lama, ils ne vous cracheront pas à la figure! Grâce à l'Alpaca Farm, vous pourrez faire une promenade en famille dans le cadre magnifique des dunes avec des alpages. Très curieux et avenants, ils adorent leur petite balade!

Mer, dunes et coquillages La digue, le sable, l'eau: pour les enfants, la plage est une attraction en soi. Armer d'une petite pelle et d'un seau, ils peuvent s’y égayer à cœur joie. Leur programme idéal sur ce terrain de jeu géant? Ramasser des coquillages le matin, construire un grand château de sable avant le repas puis nager un peu l’après-midi avant d'enchaîner sur le terrain de jeu et de terminer en dégustant une bonne glace!

Tomber sur un os Au Musée d'histoire naturelle, vous allez tomber sur un os. Où plutôt, sur des dizaines de milliers d'os! Sur trois étages, le MuseOs est rempli de crânes et de squelettes. Et ça ne fait même pas peur, car le parcours est truffé d'activités éducatives pour les enfants. Puzzles, reconstitution d'une colonne vertébrale, microscope, ils apprendront en s'amusant. Ne loupez par le Musée de l'Abbaye des Dunes, pour une plongée dans le Moyen Âge.