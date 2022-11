Mobilité au Luxembourg : L'éclairage de 800 vélos contrôlés en 10 ans

« On a mis sur pied cette opération depuis 2012 », rappelle Yves Meyer, responsable communication chez ProVelo.Lu, « et depuis, on a contrôlé entre 700 et 800 vélos. Cet événement est presque devenu une tradition. De plus en plus de vélos circulent à Luxembourg-Ville et la tendance se confirme. En septembre 2022, les chiffres de 2021 ont déjà été dépassés ».