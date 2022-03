L'écoconduite, ça s'apprend

Et surtout, l'écoconduite ça paie. Car bien sûr s'il s'agit de rouler de façon plus économique pour sauver la planète, l'écoconduite c'est aussi un excellent moyen de réduire considérablement ses frais d'essence et d'éviter les accidents. Lancée à l'initiative du ministre des Transports et de l'Environnement, Lucien Lux, la campagne écoconduite commencera officiellement le 20 octobre prochain à grand renfort de spots télévisés.