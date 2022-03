L'école de voile d'Olgy attend ses moussaillons

Vendredi et samedi, l'école de voile d'Olgy, entre Metz et Thionville, ouvre ses portes. Une occasion unique de découvrir

un sport assez singulier.

Un cadre idyllique en bord de Moselle entre Metz et Thionville, du soleil, une légère brise et des voiliers. Si tout se passe bien, ce week-end, vous serez à Olgy, au Cercle de yachting et de voile de Moselle (CYVM), à l'occasion des journées portes ouvertes.

Avec pas moins d'une dizaine de moniteurs agréés, des baptêmes de voile seront proposés à toute heure et sur tout type de voiliers, dont des croiseurs de plus de six mètres de long. En tout, ce sont dix kilomètres de voie navigable qui s'offrent aux plus hardis. Outre les baptêmes, le CYVM proposera aussi, vendredi et samedi entre 10 et 18 h, une vaste vente de bateaux d'occasion à prix sacrifiés.