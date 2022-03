L'école détruite en Haïti sera reconstruite

Une aide d'urgence de 20 000 euros, pour contribuer à reconstruire l'école La Promesse de Pétion-ville s'est effondrée, a été débloquée lundi par la France.

M. Darcos a en outre adressé "ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes" et exprimé "la solidarité de l'Education nationale à l'égard du peuple haïtien, durement éprouvé par ce drame".

Lundi, deux jours après l'effondrement de cette école qui a fait au mois 93 morts et 150 blessés, en majorité des enfants, l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres était de plus en plus mince. L'établissement privé, situé dans un quartier pauvre de Pétion-ville dans la banlieue de Port-au-Prince, accueillait des élèves âgés de trois à 20 ans.