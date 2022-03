Au Luxembourg : L'École européenne manifeste sa solidarité avec les Ukrainiens

LUXEMBOURG – Les élèves et enseignants de l'École européenne du Kirchberg ont observé une minute de silence vendredi pour appeler à la paix.

… et apporter un message de paix au pays et à l'Europe.

Les manifestations de solidarité avec les Ukrainiens continuent à se multiplier. Vendredi, ce sont ainsi les élèves et les enseignants de l'école européenne du Kirchberg qui se sont rassemblés dans la cour de l'établissement pour respecter une minute de silence, vendredi à 11h10. Quelque 1 800 jeunes et professeurs ont voulu ainsi «envoyer un message de paix à l'Ukraine et à toute l'Europe», selon Léo Doineau, président du Comité des élèves.