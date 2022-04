Au Luxembourg : L'école organise l'accueil de 1 000 petits Ukrainiens

LUXEMBOURG - À la rentrée, mardi, plusieurs centaines de petits Ukrainiens entreront en classe au Luxembourg. Un défi... mais pas que.

Les plus jeunes (préscolaire) iront dans les écoles locales, puis au fondamental ils auront le choix entre l'école locale ou les six écoles internationales publiques (Clervaux, Mersch, Michel Lucius en ville, Junglinster, Mondorf, Differdange-Esch). «90% des familles ont opté pour une école étatique anglophone», souligne Pierre Reding, qui confie qu'elles ont souvent «la volonté de rentrer en Ukraine, dès que possible». Au secondaire les jeunes iront dans l'une des six écoles internationales publiques. Pour répondre à une telle demande notamment en terme de salles, ces dernières disposeront d'écoles partenaires ou antennes locales.

Jusqu'à 200 nouveaux élèves

Des enseignants (notamment anglophones) et 80 médiateurs ukrainophones ont été recrutés pour rassurer et accompagner des enfants souvent traumatisés. «Dans la mesure du possible, nous veillons à séparer lieu d'hébergement et de scolarité», confie Pierre Reding qui souligne que le pays a déjà été confrontée à de tels phénomènes, notamment au moment de la crise des Balkans. Un service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM) y est même dédié. «Ce ne sont pas les premiers enfants à fuir une guerre qui arrivent au Luxembourg. La différence est peut-être aussi que nos élèves sont peut être plus touchés par la guerre en Ukraine, plus proche».