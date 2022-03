Exportations en septembre : L'économie allemande connaît quelques ratés

Les exportations allemandes ont affiché en août leur plus fort recul mensuel depuis janvier 2009, selon des chiffres publiés jeudi. Et ce, quelques jours après la publication des commandes en baisse.

Les ventes à l'étranger de la première économie européenne ont reculé de 5,8% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué l'Office fédéral des statistiques. Il faut remonter à janvier 2009, en pleine crise économique mondiale, pour trouver une baisse de telle ampleur, a précisé un porte-parole de l'Office. L'Office impute aux vacances d'été tardives - concentrées cette année en août, et non pas étalées comme d'habitude sur juillet et août - une partie de cette chute, certaines entreprises ayant fermé leurs portes et n'ayant du coup pas vendu à l'étranger.