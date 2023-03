PIB: L'économie luxembourgeoise a échappé à la récession en 2022

L'année s'était pourtant particulièrement mal terminée, avec une régression du PIB au quatrième trimestre, de -3,8% par rapport au trimestre précédent, et -2,2% par rapport au quatrième trimestre 2021. Les trois premiers trimestres de 2022 avaient vu le PIB progresser, dans l'ordre, de 2,7%, 2,2% et 3,7%.

En se penchant sur l'évolution des différentes branches de l'économie, on se rend compte que la Place a souffert, en fin d'année. La valeur ajoutée des activités financières et d'assurance diminue en effet de 10,8% entre le troisième et le quatrième trimestre de 2022. Le secteur «commerce, transports, hébergement et restauration» baisse lui de 1,8%, quand les services aux entreprises reculent de 3,2%. Les activités immobilières stagnent, la construction recule de 1,7%.