Au Luxembourg: L'économie marquée par une inflation «à son comble»

«Inflation à son comble» et «tendance de fond au ralentissement». Le tableau de l'économie luxembourgeoise, présenté mardi par le Statec, n'est guère réjouissant. Serge Allegrezza, directeur du Statec, parle de «polycrises, car les crises viennent simultanément et s'entretiennent». En effet, si l'année 2022 avait plutôt bien débuté au niveau mondial, sont ensuite venus «des confinements stricts en Chine et la guerre en Ukraine», en plus d'une «transition énergétique également économique et sociale, qui se fait de manière chaotique et accidentée.