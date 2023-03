Football: L'Ecosse fait tomber l'Espagne, la Belgique s'offre l'Allemagne

Surprise à Glasgow! L’Écosse a sèchement battu l’Espagne 2-0 mardi soir en qualifications de l’Euro-2024, et prend seule la tête du groupe A, grâce à un doublé du milieu de Manchester United Scott McTominay.

Avec deux victoires en deux matches, l’Écosse est la seule équipe à 6 points dans son groupe. L’Espagne, qui avait battu la Norvège 3-0 pour son premier match, est deuxième avec 3 points. Dans l'autre match du groupe, la Géorgie et la Norvège ont fait mach nul 1-1.

Dans le groupe D, la Croatie l'a emporté 0-2 en Turquie grâce à un doublé de Kovacic (20e, 45e+4) et le Pays de Galles a battu la Lettonie 1-0. Dans le groupe I, la Suisse a battu Israël 3-0, la Roumanie a dominé la Biélorussie 2-1 et le Kosovo a concédé le nul 1-1 face à Andorre.

Succès de prestige belge

En match amical, la Belgique s'est offert une victoire de prestige à Cologne contre l'Allemagne. Les Diables rouges se sont imposés 2-3 face à l'Allemagne, qui va enchaîner les amicaux jusqu'à l'Euro qu'elle organise. Les Belges ont vite pris l'avantage par Carrasco (6e) et l'inévitable Lukaku (9e), tous deux bien servis par Kevin De Bruyne. Ce dernier a sorti un match de gala, puisqu'il a inscrit le troisième but à la 78e. L'Allemagne a réduit deux fois la marque, sur un pénalty de Füllkrug (44e) et par Gnabry (87e).