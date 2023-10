L'écrivain lorrain Nicolas Mathieu cherche l'inspiration aux Etats-Unis

AFP

Le Goncourt 2018 raconte, à côté des meubles kitsch du King Elvis et des couples de retraités en goguette, ses surprises et ses fascinations pour une Amérique qui, en réalité, infuse profondément dans ses descriptions chirurgicales de la France rurale.

«J'ai un tropisme pour la littérature du Sud depuis longtemps et des influences américaines énormes», lance-t-il d'emblée, assis sur un banc. Le lac, point central de son roman primé «Leurs enfants après eux»? Il en a eu l'idée en écoutant «The River» de Bruce Springsteen. Ce récit se passe uniquement en été? «C'est aussi parce que je cherchais la chaleur du Sud» américain, celle des romans de William Faulkner, dit-il.

C'est à Oxford, la ville du Mississippi où s'était installé ce grand auteur américain, que Nicolas Mathieu a posé ses valises: un mois de résidence littéraire financé par une institution française, la Villa Albertine. Si, dans une «grande maison pleine d'animaux empaillés», il a commencé un nouveau livre, l'habitant de Nancy est d'abord venu tenter de voir «l’Amérique, la vraie quoi, pas celle des côtes» et des élites.

«Un immense sentiment de colère»

En réalité, tient-il à préciser sous le soleil de la mi-octobre, «l'Amérique pauvre, l'Amérique redneck», il ne l'a vue que «sur le bord de la route». Il en a parcouru, pourtant, des kilomètres. Atlanta, La Nouvelle-Orléans, Montgomery, des universités, des musées - faisant naître chez lui quelques réflexions.

«Une des choses qui est partagée entre la France que je décris et l'Amérique blanche – telle que j'ai cru la comprendre - c'est un immense sentiment de colère et une grande nostalgie», relève l'auteur. «C'est des mondes du 44ça a été''». Ça, il s'y attendait un peu. Mais lui, le Vosgien qui a tant lu sur l'Amérique, s'est tout de même laissé surprendre.

«Derrière chaque belle maison, on se dit ''comment cette fortune a été faite?''». Sur la route du Sud, mille détails lui révèlent la «présence fantomatique de l'esclavage». En fait, son «gigantesque poids», «cet héritage-là» lui avait «en grande partie échappé».

«Tout ce plastique»

«Sous les tubes du King du Rock and roll qui soufflent dans l'air de Memphis, il résume: «J’étais venu chercher l'Amérique des petits Blancs et de Faulkner et je repars avec l'Amérique des droits civiques et Toni Morrison». Sur le bord de la route, une autre chose le frappe: une société qui roule en grosses voitures et «consomme à mort».

Les «gamins qui font 60 kilos et qui sont dans des tanks», les lumières toujours allumées, «tout ce plastique»... «Il y a quand même un goût du confort qui est gigantesque», remarque-t-il, baskets aux pieds. Sobriété, écologie... «Ici, on part de très loin». «Je pense qu'il va y avoir ceux qui subissent et ceux qui sont climatisés», prédit-il. C'est encore là l'une de ses formules qui font mouche.

Ancré dans son «sillon» si français, Nicolas Mathieu se range pourtant du côté des auteurs américains qui, comme lui, cherchent à «prendre des vies qui ne sont pas grand-chose, et puis les héroïser», montrer «ce qu'elles peuvent avoir de quasi mythologique». C'est le jeune Anthony dans le Goncourt 2018, c'est Christophe dans «Connemara» (2022). Toujours dans le Grand Est. Il voit justement là sa connexion avec la littérature américaine: «Le parti-pris géographique».

En colère contre les «relecteurs en sensibilité»

«Ils sont très ancrés territorialement, les écrivains ici (…). Je veux dire, quand on est de Missoula (Montana, nord), on n'est pas d'Oxford (Mississippi)», dit-il. «Nous», en France, «ça marche moins comme ça» - sauf pour lui. «C'est très ancré ce que je fais, et ça m'a conforté là-dedans», note Nicolas Mathieu. «Je me dis, moi aussi, il faut que je creuse ma vallée».

Mais une chose du monde américain de l'édition le turlupine: les nouveaux «relecteurs en sensibilité», qui pointent incohérences culturelles et stéréotypes dans les manuscrits. «J'en ai parlé avec des auteurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne les met pas en joie, le faire de devoir passer par ces fourches caudines».

«Oui», martèle Nicolas Mathieu, «il y a des livres qui sont interdits, il y a des auteurs qui doivent revoir leur copie parce que les éditeurs ont peur de la manière dont ça pourrait affecter le lectorat». «J'espère que nous en serons prémunis», glisse-t-il, tandis que les haut-parleurs diffusent «You've Lost That Lovin' Feelin» d'Elvis.

Mais, fatigué des polémiques, il prévient en rigolant: «À un moment j'étais le Monsieur France périphérique, puis le Monsieur accro aux réseaux, je n'ai pas envie de devenir le Monsieur ''sensitivity readers''».