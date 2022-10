Formule 1 : L'écurie Red Bull assure qu'elle n'a pas dépassé le budget autorisé

Sous la menace d’une sanction pour avoir dépassé le budget autorisé pour la saison 2021, Red Bull nie avoir fauté. Et espère boucler ce dossier au plus vite.

Christian Horner, patron de Red Bull, sous le coup d'une sanction de la part de la Fédération internationale de l'automobile pour dépassement du plafond budgétaire lors de la saison 2021, a assuré qu'il n'en était rien et espère une issue proche. «Nous sommes en pleine procédure avec la FIA, nous espérons boucler ce dossier. À ce moment-là, tous les faits seront mis sur la table et nous pourrons parler ouvertement des raisons pour lesquelles nous pensons que nos coûts sont tout à fait conformes», a déclaré Horner devant la presse, à la veille du Grand Prix des États-Unis à Austin (Texas). «Nous espérons parvenir à une résolution dans un avenir proche», a-t-il ajouté.

Red Bull avait prévu une conférence de presse vendredi pour communiquer sur le sujet, mais l'a annulée car l'entrevue sollicitée la veille par Christian Horner avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, n'a pas eu lieu. Les deux hommes se sont finalement rencontrés vendredi, selon plusieurs médias. Or c'est jeudi, justement, que l'instance a formulé une proposition de sanction à Red Bull, que l'écurie doit accepter ou non.

Pénalité sportive et financière?

Le règlement de la F1 prévoit que toute équipe se mettant à la faute encourt «une pénalité financière ou sportive». Si Red Bull ne reconnaît pas être en faute, et donc décide de refuser l'accord, l'affaire sera portée devant le comité d'arbitrage compétent en matière de plafonnement budgétaire («Cost Cap Adjudication Panel»).

Selon le média allemand Auto, Motor und Sport, la proposition de la FIA à Red Bull consiste en une réduction de 25% du temps total en soufflerie - étape importante de la préparation d'une voiture sur le plan aérodynamique - pour la saison prochaine, ainsi qu'une amende financière. Une déduction de points rétroactive pour 2021 ne serait donc pas appliquée, Max Verstappen conservant alors son premier titre de champion du monde et Red Bull sa deuxième place au classement des constructeurs, derrière Mercedes.

«Je ne peux pas en parler, c’est confidentiel entre la FIA et nous, a dit Horner à ce propos. Une fois que l'accord sera conclu, la transparence sera totale et je parlerai de tout. J’espère que ce sera résolu ce week-end. Sinon, cela pourrait traîner pendant six ou neuf mois.»