Enseignement au Luxembourg: L'éducation a limité la casse durant la pandémie

«Les élèves, enseignants et les familles se sont montrés résilients», a expliqué Antoine Fischbach, directeur du LUCET (Luxembourg Centre for Educational Testing) de l'Université du Luxembourg. L'essentiel

«En novembre 2020, nous avions une visibilité sur huit mois de scolarité en pleine pandémie. On ne savait pas comment ça allait se terminer. Les élèves, enseignants, familles allaient-ils tenir bon? De la résilience allait-elle se créer ou au contraire de la résignation?», se souvient Antoine Fischbach. Un an plus tard, on a pu constater, qu'on était très résilients», se réjouit le directeur du LUCET (Luxembourg Centre for Educational Testing) de l'Université du Luxembourg qui présentait les résultats des Épreuves standardisées (ÉpStan) 2021 ce jeudi.

Chaque mois de novembre, les ÉpStan permettent de faire un suivi des écoliers et lycéens du pays. En novembre dernier, elles ont été réalisées auprès de 23 000 écoliers et lycéens et 15 000 parents d'élèves. «Les efforts des élèves, de leurs parents et du corps enseignant ont permis de globalement garder des compétences stables au fondamental et au secondaire et de prévenir les déficits scolaires durables», a salué le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch.