L'éducation sexuelle, un sujet plus délicat qu'explosif au Luxembourg

L'éducation sexuelle et affective (ESA) est adaptée à l'âge et la matuirté de l'enfant.

Le 17 octobre dernier, les écoles belges ouvraient sous vigilance renforcée, après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à deux supporters suédois en marge du match Belgique-Suède, à Bruxelles. Plus tôt dans l'année scolaire, c'est à la menace idéologique qu'a été confronté l'enseignement primaire belge, face à l'agitation menée par des mouvements islamistes et catholiques intégristes.

De l'autre côté de la frontière, le Luxembourg n'a «pas été confronté à la polémique», rassure le ministère de l'Éducation nationale, qui ne cache pas que la préparation des contenus des cours sur la thématique en question demande «beaucoup de temps» et une attention particulière. Un sujet sensible, en somme.

«L’éducation sexuelle et affective (ESA) à l’école ne consiste pas à parler de techniques liées aux rapports sexuels ou à en faire de la promotion. Il s’agit surtout de thématiser les relations humaines, la diversité, le respect et le consentement, les IST et mes hormones et à un âge avancé aussi aux mutilations génitales et aux mariages forcés», résume le ministère à L'essentiel, évoquant des contenus «régulièrement adaptés» et des manuels «régulièrement relus».