Dans une crèche de Lyon : L'éducatrice tue une fillette en lui faisant boire un produit toxique

La mort d'une fillette de 11 mois dans une crèche de Lyon, tuée par une auxiliaire de 27 ans parce qu'elle pleurait trop, a suscité un flot d'indignation.

«Fermeture définitive»

Les investigations lancées pour «déterminer les circonstances exactes» du drame et «approfondir les éléments relatifs à la personnalité» de l’employée de la crèche, se poursuivent, selon le parquet de Lyon. Les expertises médico-légales sont toujours en cours, selon Me Duplan. Une autre crèche de Lyon, également gérée par le groupe People & Baby, avait été visée par une plainte, fin 2021. Mais «l’enquête confiée à la sûreté départementale (brigade de protection des familles – BPDF) n’a pas permis de caractériser des faits de maltraitance» et «la procédure a été transmise au parquet de Lyon, le 14 avril 2022, pour dernier examen et formalisation d’un classement sans suite», selon les informations obtenues auprès du parquet.