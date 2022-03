L'effet Opium amplifié par un nouveau souffle

Au sein du NL Group, l'Opium garde une place à part. Parce qu'il garantit une véritable invitation au voyage!

Branché et tonique le midi, tamisé et exotique le soir, ainsi est l'Opium. Le premier lounge restaurant du NL Group (les initiales de Nico Lanter, promoteur immobilier, amoureux de toutes les belles choses et de toutes les cuisines) a depuis été rejoint par The Last Supper et Sushi Shop au Kirchberg et La Lambretta à Esch.