Viviane Reding : «L'égalité entre hommes et femmes est dans l'intérêt économique de tous»

La Luxembourgeoise, vice-présidente de la Commission européenne, a salué mardi l'idée du gouvernement allemand de renforcer la présence des femmes dans les organes de direction des entreprises.

«Je salue l'idée d'imposer aux entreprises qu'au moins 20% des sièges des directoires soient occupés par des femmes d'ici 2015», a dit Mme Reding au Handelsblatt. «L'égalité entre hommes et femmes est dans l'intérêt économique de tous. Des quotas ambitieux peuvent aider», a-t-elle jugé. La ministre conservatrice de la Famille Kristina Schröder avait annoncé lundi vouloir légiférer rapidement pour renforcer le pourcentage jusqu'ici très faible de femmes dans les directions des entreprises allemandes. Elle ne veut toutefois pas imposer de quota chiffré, mais seulement dans un premier temps aux entreprises de se doter d'un objectif, et de le respecter.

Selon une étude de l'Institut de recherche économique DIW, seuls 2,5% des postes au sein des comités de direction des 200 plus grosses sociétés allemandes sont à l'heure actuelle occupés par des femmes. La faible représentation des Allemandes dans les directions des entreprises, qui contraste avec une présence plus forte dans la politique par exemple, est l'objet de débats depuis des années sur la difficulté de concilier vie familiale et professionnelle.