L'Eglise condamne Lady GaGa

L'Église condamne Lady GaGa

Lady GaGa ne laisse personne indifférent. Récemment, elle s'est attiré les foudres de l'église de Westboro et de son révérend, Fred Phelps. D'après lui, la chanteuse connue pour ses tenues et clips provocants ira en enfer.

Le révérend est non seulement indigné, mais furieux que ce soient toujours les mauvais exemples qui finissent par avoir le plus d'influence sur la jeunesse. Il fait également référence à une récente déclaration de l'artiste qui, à ses yeux, est un pur blasphème. Lady GaGa avait la semaine dernière en effet conclu un discours par: «Dieu vous bénisse et bénisse les gays».