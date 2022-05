Découvertes marquantes : L'Égypte dévoile des statues et sarcophages découverts à Saqqara

L'Egypte a dévoilé lundi la découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, la dernière d'une série de découvertes marquantes dans la région. Le site de Saqqara, à un peu plus de 15 kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, est classé au patrimoine mondial de l'Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser.