L'Egypte fait son entrée en mode par Le Louvre

L'Égypte fait son entrée en mode par Le Louvre

Plutôt habitué aux antiquités et aux sarcophages, Le Louvre a servi d'écrin à Marie Bishara pour son défilé de mode égyptienne.

Directrice artistique et vice-présidente du groupe Bishara, fondé par son père en 1960, elle a été formée à la fois en Égypte (Beaux-arts) et en France (graphisme et mode).

En Égypte, la société Bishara emploie 1 300 personnes et possède ses propres usines de tissage et d’impression. Elle produit plusieurs lignes masculines et féminines pour elle-même et d’autres marques.