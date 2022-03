Terrorisme en Syrie : L'EI détient des milliers de passeports vierges

Les autorités allemandes estiment que l'EI détient plus de 11 100 passeports syriens vierges qui peuvent être utilisés, révèle dimanche l'hebdomadaire allemand «Bild am Sonntag».

Les enquêteurs ont établi une liste de numéros de série de ces passeports vierges et des autorités qui les ont délivrés, précise l'hebdomadaire Bild am Sonntag, citant des documents confidentiels de la police fédérale et du ministère de l'Intérieur. Les passeports volés sont des documents authentiques qui ne portent pas encore les noms de leurs détenteurs, ce qui en fait des outils de choix pour les faussaires.