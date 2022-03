À Luxembourg-Ville : L'Éimaischen est de retour! Les «Péckvillercher» aussi

LUXEMBOURG - Après l'annulation des éditions 2020 et 2021, le marché traditionnel «Éimaischen» reprendra ses droits le lundi de Pâques dans les ruelles historiques de la capitale.

Les «Péckvillercher» font le bonheur des petits et des grands.

C'est une des manifestations les plus emblématiques de la culture luxembourgeoise: le marché d'artisanat «Éimaischen» sera de retour dans la capitale le 18 avril prochain, le lundi de Pâques, comme le veut la tradition. Trois ans après la précédente édition, celles de 2020 et 2021 ayant été annulées pour cause de Covid.