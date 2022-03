Tourisme au Luxembourg – L'Eislek, les forêts et châteaux du Nord

Tourisme au Luxembourg : L'Éislek, les forêts et châteaux du Nord

ÉISLEK - La région du nord du Luxembourg déploie des paysages splendides, propres à enchanter les amoureux de la nature.

Depuis la majestueuse galerie byzantine du château de Vianden, le visiteur peut s'imaginer être un seigneur médiéval contemplant la contrée du Nord verdoyante qu'est l'Éislek. Les Ardennes luxembourgeoises représentent un tiers de la surface du pays et possèdent près de la moitié de ses surfaces boisées.

Tout ce vert, parfois noyé dans la brume du matin, se reflète dans la surface scintillante des lacs et des cours d'eau. L'étendue monochrome est par endroits piquée de fleurs blanches ou violettes ou du jaune des genêts qui poussent par champs entiers.

Des kilomètres de sentiers à explorer

Ici, la nature a repris ses droits sur un ancien tunnel ferroviaire désormais peuplé de chauve-souris. Là des castors ont construit un barrage. Et par là-bas, des vaches paissent dans leur pâturage. Pour protéger cette belle biodiversité qui s'étend à travers des collines, des vallées, des hauts plateaux, deux parc naturels ont été créés. Ceux de l'Our et de la Haute-Sûre.

Ils sont parcourus de kilomètres de sentiers à explorer, soit à la cool ou en travaillant les mollets. De quoi largement contenter les promeneurs et les vététistes. Avec les beaux jours, les motards sont déjà de sortie. Ils ne tarderont pas à être rejoints par les familles et les bandes d'amis venus allumer un barbecue, partager un pique-nique ou étaler leurs serviettes pour prendre le soleil sur les plages des lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre.