Investissements : L'élargissement de l'A31 non prioritaire pour Paris

La mise à 2x3 voies du tronçon Thionville-Luxembourg n'a pas été retenue parmi les projets d'infrastructures jugés vitaux par les autorités françaises.

Les frontaliers français sont-ils condamnés à se trouver pendant encore une dizaine d'années dans les bouchons? La question se pose après les fuites sur les conclusions de la commission Doron chargée de déterminer les projets d'infrastructures prioritaires pour la période 2010-2020. Alors que le rapport officiel ne devrait être officiellement publié que le 27 juin prochain, le projet d'élargissement de l'A31 entre Thionville et Luxembourg ne ferait pas partie des neuf projets qui devront être réalisés d'ici la fin de la décennie. Neuf projets financés à hauteur d'un budget annuel de 2,2 milliards d'euros.

Seule consolation, le passage à 2x3 voie du tronçon mosellan pourrait se trouver dans une seconde enveloppe que l'État français pourrait accorder, sous réserve budgétaire. Une hypothèse cependant peu crédible au vu de l'état des finances actuelles côté français. «Cela confirme que le fait transfrontalier reste inconnu depuis Paris, affirme Patrick Weiten, président du conseil général de Moselle, cité par Le Républicain Lorrain. Ils ne savent pas qu’au bout de l’A31 il y a un pays qui fait vivre plus de 80 000 familles de Lorraine».

Elargissement de l'A3 à l'horizon 2014

Côté luxembourgeois, cette nouvelle ne devrait pas avoir des conséquences sur la réalisation de l'élargissement de l'A3. Bien que le Premier ministre ait réitéré, en mai 2012, son intention d'élargir l'autoroute qui relie la France à Luxembourg-Ville «pour raison de sécurité» et que le ministère des Infrastructures ait estimé le coût du projet «entre 15 et 16 millions d'euros» pour le tronçon entre l'aire de Berchem et la Croix de Gasperich, les choses semblent floues.