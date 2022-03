Véhicules au Luxembourg : L'électrique est-il dangereux dans les parkings?

LUXEMBOURG - Les véhicules électriques sont bienvenus dans les parkings souterrains. «Cela ne représente aucun danger particulier», selon le CGDIS.

Techniquement, un feu de voiture électrique n’est «pas très différent d’un autre», juge le porte-parole du CGDIS. «On l’éteint de manière classique, avec de la mousse et de l’eau. Juste que nous gardons un peu plus de distance si la batterie est abîmée, et que le jet sera plus concentré sur ladite batterie». Le risque le plus important est celui d’un redémarrage du feu au niveau d’une batterie endommagée. «Dans ce cas, la meilleure option consiste à plonger toute la voiture dans une benne remplie d’eau», dit Cédric Gantzer, qui précise que «nous n’avons eu le cas qu’une seule fois, avec une voiture américaine».