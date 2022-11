Au Kénya: L'élève de primaire la plus âgée au monde meurt à... 99 ans

Priscilla Sitienei, choquée que ses petites-filles n'aillent pas à l'école, avait décidé – à l'âge de 94 ans – de s'y inscrire, une démarche saluée par L'Unesco. L'élève de primaire la plus âgée au monde est décédée cinq ans plus tard, à l'âge de 99 ans, a annoncé un média kényan. Elle est décédée chez elle, mercredi, après une complication thoracique, a annoncé son petit-fils Sammy Chepsiror au journal The Standard.