Covid au Luxembourg – L'élève sans masque ne peut pas être sanctionné

Sollicité par «L'essentiel», le ministère de l'Éducation nationale a révélé mercredi que les semaines du 22 et du 29 mars, «plusieurs écoles participeront à une phase pilote pour la mise en place de tests antigéniques rapides». Il s'agira d'autotests de type nasal (et non salivaire) pratiqués par les élèves et les enseignants. Le déploiement de ce type de tests sera «généralisé dans toutes les écoles après les vacances de Pâques».