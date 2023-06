«L'élite» flamande protégée après le bizutage mortel à l'Université de Louvain?

Environ 500 personnes ont manifesté, dimanche à Bruxelles, en mémoire de Sanda Dia, un étudiant métis mort à la suite d'un bizutage en 2018 , dénonçant le jugement clément dont ont bénéficié à leurs yeux les membres du cercle étudiant à l'origine du drame. «Justice for Sanda», «le silence tue», proclamaient les pancartes brandies par les manifestants, en grande partie des étudiants et des familles.

Un des organisateurs du rassemblement, Jean Kitenge, a dénoncé «une justice de classe». «Est-ce que la sentence aurait été la même si les auteurs avaient été comme moi noir ou maghrébin?», a-t-il interrogé, appelant aussi à «cadrer davantage les folklores étudiants». Cet étudiant belgo-congolais, se disant touché à titre personnel par l'affaire, a rappelé que Sanda Dia, un Anversois né de père mauritanien, n'était pas du même milieu social et de la même couleur de peau que les organisateurs du bizutage, issus du cercle Reuzegom. Des fils de «l'élite» flamande, selon lui.

Œdème cérébral

Au total dix-huit de ses camarades d'études, membres de la fraternité Reuzegom, ont été renvoyés en procès pour répondre notamment d'homicide involontaire, traitement dégradant et non assistance en personne en danger. Le 26 mai, la cour d'appel d'Anvers a condamné les 18 étudiants à des travaux d'intérêt général d'une durée de 200 à 300 heures, et à 400 euros d'amende chacun. A l'audience, en mars, le parquet avait réclamé des peines allant de 18 jusqu'à 50 mois de prison.