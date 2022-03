Révélations – L'Elysée préparait les obsèques de Johnny

Révélations : L'Élysée préparait les obsèques de Johnny

Un livre révèle que les plus hautes instances françaises s'étaient préparées au pire lors de l'hospitalisation de Johnny Hallyday en décembre 2009.

Écrit par les journalistes Catherine Rambert et Renaud Revel, ce livre révèle notamment que l’Élysée s’était préparé à la mort de Johnny Hallyday, lors de sa dernière hospitalisation aux États-Unis, en décembre dernier.

Voici un extrait du livre à ce sujet: «Parmi les pistes retenues mais non validées par le chef de l’État on évoque un rapatriement du corps dans l’avion présidentiel, des obsèques nationales et même une descente du cercueil le long des Champs-Élysées».