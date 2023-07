Emploi au Luxembourg : Tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir bosser l'été quand on est étudiant

Un jeune de 18 ans ne peut être payé moins de 2 006,59 euros.

Au Luxembourg, il est possible d'être embauché pendant les vacances avec un contrat étudiant quand on a entre 15 et 27 ans. Le contrat ne peut excéder une durée de deux mois ou 346 heures par année civile.

Une rémunération spécifique est prévue selon l'âge. La paie d'un jeune de 15 à 17 ans, travaillant à temps plein, ne pourra être inférieure à 1 504,94 euros, entre 17 et 18 ans, elle devra être au moins de 1 605,27 euros et de 2 006,59 après 18 ans. Les jeunes n'auront pas le droit à des congés annuels. Les congés extraordinaires et jours de maladie ne seront pas rémunérés.

Possibilité de travailler le dimanche ou un jour férié

Le travail le dimanche ou un jour férié est possible, mais pour les mineurs cela doit être une exception et respecter le code du travail. Les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux. Cette disposition ne s'applique pas l'été dans l'hôtellerie et la restauration.

L'employeur doit faire une déclaration d'entrée au Centre commun de la Sécurité sociale. L'occupation des élèves et étudiants est soumise à l'assurance contre les accidents du travail mais pas à l'assurance maladie, l'assurance pension, ni à l'assurance dépendance et ne donne pas lieu au paiement de cotisations en matière d'allocations familiales. Il faut savoir qu'un contrat étudiant ne peut pas être rompu avant son terme, sauf si les deux parties sont d'accord.