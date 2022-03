Télévision en France : L'émission «N’oubliez pas les paroles» va se décliner en spectacle

L'émission de France 2 «N'oubliez pas les paroles» va bientôt arriver sur scène. Une date est notamment annoncée à Amnéville le 7 octobre prochain.

«Le temps d’une soirée, le public découvrira un concert pensé sur mesure, exceptionnel et interactif qui ravira tous les fans du programme (NDLR: présenté par Nagui), indique un communiqué de presse. Le public se retrouvera au cœur du plus grand karaoké de France où les plus grands tubes populaires seront interprétés par les Zikos et leurs Maestros préférés. Chaque spectateur pourra chanter et s’amuser, certains seront même invités à monter sur scène pour jouer aux côtés des plus grands Maestros».