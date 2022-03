L'émotion atteint son comble à Termonde

Entre 7 000 et 8 000 personnes selon la police belge ont participé dimanche à une marche pour rendre hommage aux trois personnes tuées dans une crèche de la commune vendredi.

Le cortège, conduit par une petite fille d'une dizaine d'années portant une couronne de branches mortes et de fleurs blanches, suivie d'un groupe de 150 jeunes scouts de la région en uniformes, s'est ébranlé près de l'église de la ville, pour passer ensuite devant la crèche où s'est déroulé le drame vendredi.

Le nombre de participants, entre 1 000 et 2 000 personnes au départ, a progressivement gonflé pour atteindre "entre 7 000 et 8 000 personnes", selon des responsables de la police. Tous se recueillaient au fur et à mesure devant le bâtiment de la crèche, où ont été déposés depuis vendredi des centaines de fleurs, bougies, peluches, poèmes ou messages de condoléances. La marche, qui serpente une partie du quartier de Saint-Gillis, est restée silencieuse, sans banderoles, pancartes ou slogans.

«On ne comprend pas»

Sur les quelques centaines de mètres qui séparent l'église de la crèche, les commerçants ont accroché des rubans blancs à leur porte. "Nous sommes ici car nous ne comprenons pas ce qui s'est passé dans notre ville, parce que nous avons de la tristesse et surtout parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont encore beaucoup plus de peine. Nous voulons être à leurs côtés", a dit le maire, Piet Buyse, dans une brève allocution.

"On ne comprend pas comment on a pu s'attaquer aux êtres les plus vulnérables, les bébés", a ajouté le bourgmestre de cette ville de quelque 40 000 habitants située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Bruxelles.

Avant la marche du souvenir, un office s'était tenu en mémoire des victimes dans l'église de Termonde. Devant l'autel, trois cierges et des arums blancs ont été déposés à la mémoire des petits Korneel et Leon, les deux bébés victimes du tueur, et de Marita Blindeman, la puéricultrice de 55 ans tuée en tentant de protéger les enfants.

lessentiel.lu avec AFP