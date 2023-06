L'émouvante chaîne de solidarité qui a sauvé Nordine dans un train CFL

Ce dimanche, plusieurs jours après les faits, c'est le soulagement qui prédomine pour Anissa et Yasmina. Leur frère Nordine est toujours hospitalisé à Strassen mais il est réveillé et va mieux. L'homme de 58 ans, travailleur frontalier français chez Rotarex à Lintgen, revient pourtant de très loin. Le mercredi 31 mai, alors que sa voiture est en panne, il doit prendre le train de Mersch à Luxembourg, puis de Luxembourg à Rodange, pour rentrer chez lui près de Longwy.

«À 16h30, je reçois un texto de sa part qui me dit ''Je ne me sens pas bien, viens me chercher à Rodange''», raconte Anissa à L'essentiel. Elle cherche alors à en savoir plus mais les appels et messages restent tous sans réponse. Elle patiente à la gare de Rodange jusqu'à 18h50, en vain. «J'ai essayé ensuite d'appeler les CFL pour voir s'il y avait trace d'un incident, on m'a dit que non», raconte la dame encore émue. Toute la grande famille est prévenue, consciente que ce qui se passe alors est anormal.

Infarctus avec arrêt cardiaque

«Vers 19h30 on a commencé à appeler les hôpitaux. Puis à Strassen, après plusieurs questions sur mon identité, on m'a confirmé qu'il avait été pris en charge chez eux», poursuit Anissa. Mais aucune information ne lui est donnée par téléphone. Qu'a-t-il pu arriver à son frère? Sur place, les proches découvrent Nordine en soins intensifs et apprennent qu'il a fait un infarctus avec arrêt cardiaque. Il a été opéré et son pronostic vital est engagé.

La famille quitte l'hôpital vers minuit dans l'incertitude, évoque même, en larmes, ses obsèques. Le lendemain, jeudi 1er juin, Nordine sort pourtant du coma et l'équipe médicale a pu le désintuber. «Il était conscient mais confus», racontent les sœurs. Le quinquagénaire ne se souvient de rien, ses proches lancent donc alors un appel sur les réseaux sociaux pour refaire le fil de ce mercredi après-midi.

Archive Editpress

La première intervention décisive de deux personnes

Un appel partagé «des milliers de fois», des centaines de messages affluent. Jusqu'à celui d'une femme agent de sécurité, qui raconte être celle qui a vu Nordine, défaillant à sa place dans le train. Elle l'a mis en position latérale de sécurité, l'a surveillé pendant que le contrôleur des CFL prévenait les secours. Lorsque le train s'est arrêté à Hollerich, les pompiers ont pu intervenir dans la rame. Nordine est alors inconscient et s'engage un massage cardiaque de 25 minutes. Jusqu'à son transport à l'hôpital de Strassen et la suite que l'on connaît.

«C'est une chaîne de solidarité et d'humanité exceptionnelle. On veut remercier tous ces gens qui sont intervenus et qui ont fait que notre frère est toujours parmi nous», glissent à L'essentiel Anissa et Yasmina. Elles plaident pour que tout le monde soit formé aux premiers secours et puisse agir dans de telles situations où le quotidien bascule. Nordine, lui, doit désormais suivre un processus de soins. Il est encore tôt pour connaître les séquelles de son accident cardiaque.