Pour payer moins d'impôts?: L'endroit bizarre où Donald Trump a fait enterrer son ex

Ivana Trump a été retrouvée morte le 14 juillet dernier dans son appartement de New York. Elle est décédée à 73 ans de «blessures au torse causées par un impact», avait indiqué deux jours plus tard la police. Première épouse de Donald Trump, elle est aussi la mère de ses trois premiers enfants.

Et son enterrement a créé le polémique. Ou plutôt l'endroit où elle est enterrée. La dernière demeure de l'ex du milliardaire a été vue, ce week-end, par des… golfeurs, à l'occasion d'un tournoi sur le terrain de golf préféré du milliardaire, dont il est propriétaire. Le terrain est situé à Bedminster, dans le New Jersey, et accueillait un tournoi national. La tombe est située près du vestiaire, selon plusieurs médias américains.

Donald dit depuis longtemps vouloir être enterré, avec sa famille, au «Trump National Golf Club Bedminster». Il avait même eu l'intention de construire sur le site un immense mausolée familial pour dix dépouilles, avec quatre obélisques. La commune a toutefois jugé le projet un peu trop «bling bling» et de mauvais goût, et ne l'a pas autorisé.

Avantages fiscaux

À la place, Ivana repose dans une sépulture pour le moment toute simple, avec une plaque à son nom et quelques fleurs. Mais pourquoi les Trump vont-ils passer l'éternité à cet endroit? Les lieux sont certes très beaux, et calmes, si ce n'est le bruit des clubs de golf frappant les petites balles blanches, la grande passion de l'ancien président qui a passé sur le green une bonne partie de son mandat.

Mais la vraie raison de ces tombes au golf pourrait être bien plus pragmatique. En effet, les lois du New Jersey indiquent que les terrains utilisés comme cimetières bénéficient d'exonérations fiscales sur l'impôt foncier et sur l'impôt sur les successions. Et une seule tombe suffit pour en bénéficier! En enterrant son ex sur son golf, Donald Trump fait donc quelques économies substantielles. Dont bénéficieront aussi ses descendants au moment de toucher leur héritage…