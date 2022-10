Allemagne : L'énergéticien RWE s'engage à fermer ses centrales à charbon d'ici 2030

Le géant allemand de l’énergie RWE, longtemps l’un des plus gros émetteurs de CO 2 d’Europe, a annoncé mardi vouloir arrêter la production d’électricité au charbon d’ici 2030 dans le bassin minier rhénan, avançant de huit ans ses plans. «Nous allons mettre fin à la production d’électricité au lignite en 2030, soit deux fois plus vite que prévu», a déclaré le patron de RWE Markus Krebber, lors d’une conférence de presse.