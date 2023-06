L'énorme bévue de «BFMTV» après la mort de Karine Esquivillon

Le mari de Karine Esquivillon, dont les aveux ont conduit à la découverte du corps de la mère de famille dans la nuit de jeudi à vendredi, a été mis en examen pour «meurtre sur conjoint» et écroué, a déclaré son avocat Me Antoine Ory. «Il a décidé de s'expliquer, il a donné sa version consistant à expliquer que c'est un accident», a ajouté Me Ory dans une courte allocution devant les journalistes.